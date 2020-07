Wielrenner Appel kreeg weinig mee van coronacrisis in Roemenië

Aan de rittenkoers deden twee World Tour ploegen mee (Bora Hansgrohe en Israel Start-Up Nation). Appel wilde de ronde gebruiken om te kijken hoe hij bergop kan rijden. In de tweede etappe stond er een zware eindklim op het programma van zo'n 25 kilometer lang. "Die test heb ik niet gehaald", aldus Appel. "Klimmen in Nederland en België is wat anders dan echt een berg oprijden. Ik moest er snel af. Ik heb geen uitslag kunnen rijden en dat viel tegen voor mij."

"Klimmen in Nederland en België is wat anders dan echt een berg op rijden"

Dromen van ritzege

In de laatste etappe reed Appel lang aan kop samen met een andere vluchter. Op zo'n drie kilometer voor de finish werd het duo gegrepen door het aanstormende peloton. "We kregen steeds meer hoop op een goede afloop. Ik zei nog tegen mijn medevluchter dat we voor de overwinning moesten rijden, maar uiteindelijk werden we gepakt door het peloton en bleef het dus bij een droom", vertelt Appel. De Noord-Hollander eindigde als 56e in het algemeen klassement.

Coronamaatregelen

Ondanks het reisadvies oranje was, zou de wielrenner zo weer aan een koers in Roemenië meedoen. "Ik vind het prachtig om te koersen en wil niet alleen maar trainen. Als je dan in de finale zit met een hoge hartslag en adrenaline is dat heerlijk! Wij hebben in een bubbel geleefd. Je krijgt weinig mee van de coronacrisis", laat Appel weten.