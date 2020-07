In deze Haarlemse bus voor demente senioren is vergeten uit te checken geen probleem

HAARLEM - Een rondje door Haarlem rijden met de bus, maar dan zonder in- of uit te hoeven checken. De bewoners van verpleeghuis Overspaarne in Haarlem kunnen dat de hele dag doen, want ze hebben nu hun eigen 'bushoek'. Inclusief busstoelen, chauffeur én beelden van een busrit door de stad, gemaakt door de Haarlemse 'buschauffeur Bart'.

In Overspaarne, onderdeel van Kennemerhart, wonen mensen met dementie en er wordt altijd gezocht naar activiteiten die een fijne afleiding kunnen zijn. Er bestond al een filmhoek, inclusief stoelen uit een echte bioscoop, een strandhoek en daar is nu de bushoek aan toegevoegd.

"Er staan zeven busstoelen en je kunt over de schouder van de buschauffeur meekijken naar de beelden van een echte busrit door Haarlem", aldus Resi van der Voort van Overspaarne. "We noemen het 'belevingshoeken', waarbij we het belangrijk vinden dat onze bewoners daar zelfstandig, zonder begeleiding, gebruik van kunnen maken. Een plek waar ze zich gewoon goed kunnen voelen."

Buschauffeur Bart

Om de busrit ook 'echt' te laten voelen, waren er natuurlijk ook videobeelden nodig. Overspaarne kwam uit bij Haarlemmer Bart van Leersum, die veel op social media actief is als 'Buschauffeur Bart'. Die twijfelde geen moment en ging aan de slag. "Ik ben op mijn vrije dag bij een collega ingestapt en heb mijn telefoon in een houder aan het raam vastgemaakt. Zo zijn we van Haarlem Noord, via het station naar Schalkwijk gereden en weer terug. Het was ook nog eens erg mooi weer, dus dat is ook altijd fijn op de beelden."

En zo zien de 'passagiers' ondermeer het Delftplein, het Stationsplein en de Gedempte Oude Gracht aan zich voorbij trekken. Onderweg maakt de bus natuurlijk ook zijn tussenstops en stappen reizigers in en uit. Een rit van alles bij elkaar een uur en drie kwartier. "We hebben het geluid onder de beelden maar weggehaald, want ik zit de hele tijd te kletsen met mijn collega", lacht Bart. De route verliep overigens verder veilig, behalve dan die ene mevrouw die plotseling overstak op het Stationsplein. Ook dat staat op beeld, de bewoners zullen er misschien een klein beetje van schrikken.