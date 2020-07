Amstelveens bedrijf veilt gedragen voetbalshirts voor het goede doel

Het Amstelveense bedrijf Matchwornshirts timmert flink aan de weg. Er zijn al meer dan drieduizend gedragen shirts over de toonbank gegaan van spelers als Ramos, Varane en Kluivert. Met het verkopen van de 'tweedehands' shirts van stervoetballers van over de hele wereld, steunt het bedrijf goede doelen.

Het idee werd geboren toen Tijmen een uniek cadeau voor zijn vader zocht. "Mijn vader is een ontzettende Ajax-fan. We wilden iets gaafs kopen voor in zijn kantoor." Samen met zijn broer kwam hij er achter dat er nog niet op grote schaal gehandeld werd in gedragen voetbalshirts. "Zodoende zijn we het als hobby gaan uitwerken."