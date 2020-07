Scheidsrechter gezocht: West-Frisian Outlawz kunnen geen wedstrijden spelen zonder scheids

ZWAAG - Komend seizoen gaan de mannen van American Footballclub de West-Frisian Outlawz officieel de strijd aan. De jonge sportclub gaat voor het eerst een echte competitie spelen. Een voorwaarde is wel dat ze een scheidsrechter aanleveren, maar die is er nog niet. Daarom doen ze een oproep, want zonder scheidsrechter kunnen ze alsnog uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijden.

De West-Frisian Outlawz uit Zwaag zijn klaargestoomd om American Football te spelen. De club is in 2018 opgericht, sindsdien traint het team twee keer per week. Voor hen gaat binnenkort het echte werk beginnen: vanaf september gaan ze wedstrijden spelen in de eerste divisie. "Als je gaat meedoen aan de competitie dan ben je verplicht om ook een scheidsrechter aan te leveren", legt Nando Berlo van de West-Frisian Outlawz uit. "Als dat niet lukt, dan worden we mogelijk niet toegelaten tot de competitie." Zonder scheids geen competitie Het is daarom noodzaak voor de club om een scheids te vinden. Tot nu toe was er één aanmelding. "Maar die was op het allerlaatste moment afgevallen, vandaar dat we het nu openbaar delen." Op Facebook doet de club een oproep voor een nieuwe scheidsrechter met hart voor American Football. Man, vrouw, leeftijd: dat maakt allemaal niet zoveel uit. "Het enige is dat je moet kunnen rennen", aldus Van Berlo. "Geen hele lange stukken, maar je moet wel beweeglijk kunnen zijn." Tijdens een wedstrijd staan er zo'n vier tot zeven scheidsrechters op het veld, zo legt Van Berlo uit. "Dat zijn er aardig wat, vandaar dat er ook behoorlijk wat aangeleverd moeten worden."

Eén van de redenen dat de zoektocht naar een scheidsrechter moeizaam verloopt, is volgens Van Berlo dat American Football een relatief onbekende sport is. "Er zijn niet echt veel mensen die denken; dat ga ik doen. Maar het is juist een hele interessante sport, vind ik persoonlijk. Het in goede banen leiden van het spelletje is denk ik heel erg leuk." De club zorgt ervoor dat de toekomstige scheidsrechter niet onvoorbereid op het veld verschijnt. Zo is er een cursusdag waarop je de basis van het spelletje leert. "En omdat je met meerdere scheidsrechters op het veld staat, zul je de eerste wedstrijden ook met een ervaren scheidsrechter meelopen", vertelt Van Berlo geruststellend. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Nando van Berlo via [email protected].