Huisartsen willen zo snel mogelijk een coronatestlocatie op Texel

Huisartsen zien dat veel mensen zich nu niet laten testen, omdat de testlocaties te ver weg zijn. Zelf kunnen de huisartsen niet iedereen testen, hier hebben ze te weinig capaciteit voor, zo meldt de Texelse Courant.

Nu moeten bewoners en toeristen die zich willen laten testen nog naar de testlocaties in Alkmaar of Zwaag. Een derde testlocatie in Den Helder wordt waarschijnlijk pas in september geopend.

Zorgen om toerisme

Met een testlocatie op Texel kan een cluster dat zich aan het ontwikkelen is snel worden vastgesteld. Dat is volgens de huisartsen belangrijk, zeker omdat de afgelopen weken weer meer toeristen naar het eiland komen.

Een woordvoerder van de GGD liet aan de Texelse courant weten dat er voor is gekozen om op centrale plekken teststraten te openen. Hierbij maakte het niet of er veel toeristen naar de gemeente kwamen of niet.