Bussumse hulpstichting dreigt na dertig jaar om te vallen: "Zonder hulp niet te behappen"

BUSSUM - Al dertig jaar gaan er elk jaar zeker twaalf vrachtwagens vol hulpgoederen vanuit Bussum naar Roemenië, Hongarije en Oekraïne om arme kinderen te helpen, maar het spant er om of dat volgend jaar ook nog lukt: de Bussumse stichting Kinderen in Nood dreigt om te vallen. De reden: er kunnen geen nieuwe bestuursleden worden gevonden. "We willen koste wat kost voorkomen dat we moeten stoppen en we gaan er alles aan doen om door te gaan. Maar het staat er slecht voor", vertelt secretaris Anjo van 't Hof.

De Bussumse stichting stuurt al jaren elke maand wel een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar arme Oost-Europeanen. Van kleding en schoenen tot bedden, ziekenhuismateriaal en schoolmeubelen.

Dat Kinderen in Nood dreigt om te vallen is opvallend: meerdere dagen per week staan er nog tientallen vrijwilligers klaar om goederen uit te zoeken, te repareren en de vrachtwagens te vullen voor transport. "De vraag om hulp is er nog steeds, we hebben meer dan genoeg vrijwilligers. Eigenlijk loopt alles op rolletjes en gaat het heel goed. Het probleem is vooral dat van de vijf bestuursleden er drie mee gaan stoppen. Dat heeft te maken met gezondheidsredenen, ze zijn ook allemaal wat ouder. We hebben gekeken hoe wat dat kunnen opvangen, maar het blijkt erg moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. En met z'n tweeën is het echt niet te doen. Dat gat wordt veel te groot."

Opvolging van bestuursleden door de vaste groep vrijwilligers, is niet te doen. "We hebben veel vrijwilligers van tussen de zestig en zeventig jaar, soms zelfs ouder. Die mensen vinden het heel leuk om in hun vrije tijd te helpen, maar zo'n bestuursfunctie is gewoon te veel van het goede. Daarnaast willen we een goede basis hebben om weer jaren mee voort te kunnen."

Noodkreet

De Bussumse weldoeners doen een noodkreet op zoek naar bestuursleden. "We hopen op wat jonge enthousiaste mensen die uit de buurt komen, onze stichting kennen en vrije tijd hebben. Met drie nieuwe mensen is onze toekomst gewaarborgd en kunnen we de komende jaren arme mensen blijven helpen. Het zou doodzonde zijn als we er mee moeten stoppen, maar als die mensen er niet komen moeten we wel. We hebben nu besloten dat we in november de knoop doorhakken."

Tot die tijd gaat de hulp gewoon door. "Over anderhalve maand sturen we weer drie volle vrachtwagens weg. We hopen dat dat niet de laatsten zijn."