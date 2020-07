Zeer grote brand in vrijstaande woning Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - In een vrijstaande woning aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster woedt een zeer grote brand.

Volgens een woordvoerder staat de hele woning in lichterlaaie. Op foto's is te zien dat de vlammen uit de zijkant van de woning slaan.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er mensen aanwezig zijn in de woning.

Bij de brand is flinke rookontwikkeling.