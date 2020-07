NL-Alert in verband met zeer grote brand met rookontwikkeling Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - In een vrijstaande woning aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster woedt een zeer grote brand. Volgens de woordvoerder van de brandweer duurt het waarschijnlijk nog uren voor het onder controle is.

De gehele woning staat in lichterlaaie. Er is niemand gewond geraakt, de bewoners van de woning staan buiten. Wel is er mogelijk een kat binnen. De dakpannen van de woning zijn van metaal, wat het blussen bemoeilijkt.

In de woning stond een auto. Het is niet duidelijk of dit de oorzaak is van de brand. Wel kan de auto als verloren beschouwd worden, de woning staat op instorten.

NL-Alert

In de directe omgeving is een NL-Alert afgegeven vanwege de flinke rookontwikkeling bij de brand. Om die reden is er ook opgeschaald naar GRIP1, een regionaal coördinatieplan bij grote incidenten.