Brandweer nog enkele uren bezig met nablussen brand in Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - In een vrijstaande woning aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster woedde vanmiddag een zeer grote brand. Volgens de woordvoerder van de brandweer zal het nablussen van de zeer grote brand nog enkele uren in beslag nemen.

Niemand is bij de brand gewond geraakt. Wel was er mogelijk nog een kat binnen.

In de woning stond een auto. Het is niet duidelijk of dit de oorzaak is van de brand. Wel kan de auto als verloren beschouwd worden, de woning staat op instorten.