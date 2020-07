Zandvoort pakt 'fietsparkeerchaos' aan: parkeerplaatsen boulevard worden fietsenstallingen

ZANDVOORT - Vooral op drukke zomerse dagen struikel je als badgast over de geparkeerde fietsen en brommers aan de Zandvoortse boulevards. Met name aan de Boulevard Paulus Loot wordt de voetgangersruimte daardoor flinkt beperkt. Daarom heeft de gemeente besloten om een deel van de parkeerplaatsen op te offeren voor stalling van fietsers en brommers.

Het gaat om parkeerplaatsen aan de kant van de strandopgangen. Aan de zijde van de woningen blijven de parkeerplaatsen gewoon voor auto's beschikbaar. Automobilisten moeten bij drukte voortaan uitwijken naar het nabijgelegen parkeerterrein Zuid, waar meestal voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Op deze manier hoopt de gemeente ruimte te creeëren voor voetgangers en het wildparkeren van brommers en fietsers tegen te gaan. Mensen die bezwaar hebben tegen het plan, moeten het de gemeente binnen zes weken laten weten.

Zandvoort heeft de laatste weken meer maatregelen genomen. Zo is ondermeer op het Badhuisplein, op de plek waar later een groot hotel gebouwd gaat worden, ook een groot parkeervak voor fietsers en brommers ingericht.

Handhaving op Middenboulevard

Omwonenden van 'de Middenboulevard' willen dat de gemeente ook daar iets doet aan de overlast van fietsers en scooterrijders op de boulevard. Op je fiets of scooter rijden mag daar niet, maar staat ook nergens goed aangegeven. De wethouder schrijft in een brief aan de raad dat de komende weken extra gehandhaafd gaat worden in het gebied en dat de verkeersborden een duidelijkere lokatie krijgen. Ook wordt er een gesprek georganiseerd tussen gemeente, politie, omwonenden en strandtenteigenaren om over de overlast van bezoekers te praten en over oplossingen na te denken.