NEC neemt Anton Fase over van AZ

NIJMEGEN - Anton Fase (20) zet zijn loopbaan voort bij NEC. De aanvaller, die sinds 2015 in de jeugdopleiding van AZ voetbalde, tekent een contract voor een seizoen in Nijmegen. Bovendien is er de optie om er nog een jaar extra aan vast te plakken.

Mede door blessures is het avontuur in Alkmaar niet geworden wat de aanvaller ervan had verwacht. In totaal kwam Fase tot zeven optredens voor Jong AZ in de eerste dvisie. "Bij NEC moet ik de volgende stap in mijn ontwikkeling gaan zetten", vertelt hij op de clubkanalen van NEC. "Ik ben fit en kijk ernaar uit om mijn teamgenoten beter te leren kennen. Hopelijk gaan we een mooi seizoen tegemoet."

NEC is actief op de transfermarkt. Zo haalden ze eerder Amsterdammer Jordy Bruijn op bij SC Heerenveen en namen zij oud-Telstar-speler Elayis Tavsan over van Sparta Rotterdam. Noord-Hollander Marco van Duin werd in De Goffert gepresenteerd als nieuwe keeperstrainer.