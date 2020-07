Vanaf september weer wandelen over grote Muiderbergse joodse begraafplaats

Vanwege het coronavirus waren alle geplande rondleidingen van dit jaar geannuleerd, maar met een paar maatregelen kan de reeks toch weer opgepakt worden. Naast dat er maar twaalf mensen mee kunnen wandelen in plaats van 24, vertrekt de rondleiding ook vanaf de parkeerplaats tegenover de begraafplaats en niet in het hoofdgebouw.

De rondleidingen over de begraafplaats worden gegeven door Muiderberger Harry Mock, die alles weet over de begraafplaats. De rondleidingen blijken vanaf het begin een schot in de roos. "Er liggen maar liefst 45 duizend mensen, maar eigenlijk weten Muiderbergers amper hoe het eruit ziet", vertelde Mock al eerder tegen NH Nieuws. Uiteindelijk bleek er zelfs een wachtlijst nodig, omdat de animo zo groot was.

De rondleidingen op de liefst 32 voetbalvelden grote begraafplaats zijn gratis. De eerste rondleiding is op 4 september. Daarna zijn er nog rondleidingen op 6, 9, 13 en 16 november.

NH Nieuws deed eerder mee aan een rondleiding over de begraafplaats: