Poppodium Manifesto gaat optredens plannen in speeltuin: 'Enige oplossing'

HOORN - het Hoornse Poppodium Manifesto is de afgelopen maanden gesloten gebleven. Het programma van het voorjaar schoof naar het najaar en schuift misschien nog wel verder door, want veel mogelijkheden met anderhalve meter afstand heeft het podium niet. Om de vrijwilligers en bezoekers toch iets te kunnen bieden nemen zij de toevlucht naar de Stadsspeeltuin.

De toevlucht naar buiten is dan de enige oplossing. Omdat speeltuin de Speelhoorn en Manifesto beide onder Stichting Netwerk vallen, biedt dit een uitkomst. Vanaf 8 augustus verzorgt Manifesto vier zaterdagavonden akoestische optredens in de Speelhoorn voor ongeveer negentig man publiek. "We hebben er ontzettend veel zin in. Het is zo fijn samen weer ergens naar toe te werken en de vrijwilligers weer te zien", blikt de programmeur vooruit.

De afgelopen maanden was het daarom stil in het Manifesto. Een rare gewaarwording voor de vrijwilligers en medewerkers. "Wegens verhuizing van ons hoofdkantoor zijn wij nu vooral opslag; het staat hier vol met kantoormeubilair. Dat maakt dat wij binnen ook geen alternatief programma neer kunnen zetten."

"We hebben nu alvast het besluit moeten nemen dat een programmering op de binnenpodia er voor oktober niet in zit. Ook voor daarna zal het lastig worden", vertelt programmeur Frank van den Berg van Manifesto. Met de anderhalvemeterregel kan het poppodium ongeveer vijfentwintig man publiek kwijt. "Voor dat geld wat je dan binnenkrijgt kunnen wij geen volwaardige muziekact bieden."

"We willen wel actief blijven en laten zien dat we er zijn"

Om de lokale bands toch een podium te kunnen geven wil Manifesto daarnaast starten met avonden met muziek uit de regio. Hier mag tot dertig man publiek bij aanwezig zijn en de optredens worden opgenomen en uitgezonden op Youtube. "We willen wel actief blijven en laten zien dat we er zijn. Als we over een jaar pas weer van start gaan, weet je niet wie er nog over blijven van de zestig vrijwilligers waar wij op draaien." Ook biedt het mogelijkheden voor de muzikanten. "Zo kunnen we de artiesten toch mogelijkheden bieden hun muziek kwijt te kunnen aan het publiek." Wanneer de opnames van start gaan is nog niet duidelijk.

Stichting

Manifesto is een klein poppodium wat onderdeel uitmaakt van Stichting Netwerk. En dat een geluk in deze tijd, vindt Frank van den Berg. "Wij hebben twee medewerkers op de loonlijst, de rest is ZZP'er of vrijwilliger."

Naast programmeur is Van den Berg bestuurslid bij NH Pop. Hier hoort hij verhalen over soortgelijke poppodia die wel op zichzelf staan en die weinig mogelijkheden hebben om de vaste lasten die zij maken terug te verdienen. "Zij hebben het nog een stuk moeilijker. De grote bands kiezen liever voor een Ziggodome in plaats van een regionaal poppodium, want daar kunnen ze meer mensen kwijt en zijn de gages hoger."