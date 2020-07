Glutenvrij bier van Haarlemse brouwerij Jopen wint prestigieuze Duitse prijs

Het winnende Haarlemse biertje is de allereerste glutenvrije IPA in Nederland, speciaal gemaakt voor mensen die last hebben van glutenintolerantie. Het wordt gebrouwen met Simcoe, Columbus en Mosaic Hop. De smaak heeft, zoals de Haarlemmers het zelf omschrijven, tonen van dennen, tropisch fruit en citrus in combinatie met een 'stevig bittertje.' Tijdens het brouwen wordt er een middel toegevoegd wat ervoor zorgt dat de eiwitten, waar mensen met glutenintolerantie gevoelig voor zijn, kapot worden geknipt.

Het biertje won in april nog goud op de Dutch Beer Challenge. Algemeen directeur van Jopen, Michel Ordeman, is uiteraard blij met wederom een bekroning. "We zijn enorm trots dat ons harde werken is beloond en dat we wederom hoog hebben gescoord in de hop-forward categorie. Met als kers op de taart de bekroning tot 'IPA van het jaar' voor Nederland's eerste glutenvrije IPA."