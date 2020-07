Amsterdammer Dankerlui gaat verder bij FC Groningen

Dankerlui, op meerdere posities inzetbaar, heeft bijna 150 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld. Daarin scoorde hij zeven keer. De Noord-Hollander, die bij Ajax werd opgeleid, speelde de afgelopen tweeënhalf jaar bij Willem II. Hij gaat bij Groningen op zijn shirt de naam van zijn moeder dragen: Wadilie.

Rek

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij met de komst van Dankerlui. "Hij is een atletische en snelle speler met veel voetballend vermogen. In onze beoogde speelwijze, waarin we flexibel willen zijn, past dit heel goed. Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en hij is nog relatief jong. Wij denken dat er nog veel rek in hem zit en we gaan er samen hard aan werken om dat verder te ontwikkelen."