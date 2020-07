Vier gewonden bij ongeluk op ring A10, weg inmiddels weer vrij

AMSTERDAM - Op de A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam is vanochtend rond 8.00 een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto's betrokken waren. Hierbij raakten vier personen gewond, drie van de gewonden moesten naar het ziekenhuis. Ze zijn alle drie buiten levensgevaar.

In totaal waren er zeven voertuigen bij het ongeluk betrokken. Op een foto van een verkeerscamera was te zien dat er ten minste vier auto's beschadigd waren door het ongeluk. Twee auto's zijn in de vangrails terechtgekomen.