Vier gewonden bij ongeluk op ring A10, weg deels afgesloten

AMSTERDAM - Op de A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam is vanochtend een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er vier personen gewond geraakt zijn.

Op een foto van een verkeerscamera is te zien dat er ten minste vier auto's beschadigd zijn door het ongeluk. Twee auto's zijn in de vangrails terechtgekomen.

De ring Zuid in de richting van knooppunt Amstel is daarom helemaal afgesloten. Automobilisten moeten omrijden via de ring West of via de A9 en A2.

De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht. Omdat dit onderzoek uitloopt, zal de weg pas om 11.15 vrij zijn.