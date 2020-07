Voor drie miljoen euro aan telefoons gestolen op bedrijventerrein Schiphol

De man stal op 14 maart een grote partij telefoons uit het bedrijf. De marechaussee vermoedt dat hij hulp had binnen het bedrijf. Daarnaast zou de dief vermoedelijk een vervalst vrachtdocument hebben gebruikt.

Uit onderzoek bleek dat kort na de diefstal meerdere telefoons zijn geactiveerd in Nederland. De iPhones zijn waarschijnlijk in Edam overgeladen.

Meerdere ladingsdiefstallen

Het is niet de eerste keer dat er techproducten zijn gestolen bij Schiphol. De afgelopen jaren waren er meerdere ladingsdiefstallen. Zo werden er 4400 Apple-smartwatches met een waarde van een half miljoen euro gestolen uit een loods op Schiphol-Oost. In de zomer van 2019 werd uit een loods voor drie miljoen aan elektronica gestolen.

In 2018 en 2016 was het ook raak: in 2018 werd een vrachtwagen gestolen met daarin 5 miljoen euro aan laptops en elektronica. In 2016 werden 46 pallets op een bedrijventerrein op Schiphol met Apple-apparatuur ter waarde van 7 miljoen euro meegenomen.