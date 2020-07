Pride at the Beach in coronastijl: "Anders dan anders"

ZANDVOORT - Pride at the Beach was net een begrip geworden in Zandvoort en omgeving. Nu de vierde editie vanwege het coronavirus is geschrapt, kon de harde kern van de organisatie van het evenement het niet laten om een mini-pride te houden, en daarmee te tonen hoe trots ze op de LHBTIQ-gemeenschap zijn.

Voorgaande jaren leidde de uitbundig uitgedoste Damian de stoet in een auto. Voor deze heeft hij de auto ingeruild voor de benenwagen, en zijn pruik voor een meer dagelijkse outfit en de regenboogvlag. Ook in de miniparade achter hem is de regenboogvlag een symbool waar je niet om heen kunt, net als de kleur felroze.

Handjevol deelnemers voor 'minipride at the beach': "Corona of geen corona" - NH Nieuws

Francoise, beter bekend als 'Coise aan Zee' uit Zandvoort heeft haar vriendengroep opgetrommeld om vandaag toch de Pride at the Beach te lopen. "Wel met een bepaalde afstand, natuurlijk." De deelnemers dragen allemaal een hoepel. "We kunnen niet knuffelen."

De boodschap die met het evenement wordt afgegeven is voor haar te belangrijk om de Pride een jaartje over te slaan. "Mijn vader was transseksueel en in zijn tijd was het heel moelijk om daar voor uit te komen en zeker in een dorp." Haar vader leeft niet meer, maar toen de Pride vier jaar geleden voor het eerst in Zandvoort werd georganiseerd, was het voor Francoise de gelegenheid om te laten zien: "Hè, hè, nu kan het eindelijk."

In vol ornaat

Ook voor Damian was het geen optie om deze mini-Pride te skippen. "Als corona Pride kan doden, dan zijn we echt wat verloren, denk ik." Ook hij is vandaag minder extravagant gekleed dan anders, maar hoopt hij op een speciaal ingelaste wintereditie van Pride at the Beach weer in vol ornaat trots te kunnen zijn op zijn geaardheid.