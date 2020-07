Onwel geworden automobilist schampt muur viersterrenhotel in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Een onwel geworden automobilist heeft vanavond een muur van viersterrenhotel Ramada aan de Sloterweg in Badhoevedorp geschampt en is vervolgens tegen een pilaar gebotst.

Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee desgevraagd aan NH Nieuws weten. Getuigen schakelen de hulpdiensten in, die met een klein leger ter plaatse kwamen. Behalve politie, brandweer en ambulance werden ook de marechaussee en een traumateam opgeroepen.

Of het slachtoffer aan de botsing meer letsel heeft overgehouden, is niet bekend. De gevel van het hotel is licht beschadigd, zo is te zien op foto's van de afhandeling van het incident. Een receptioniste laat weten dat het hotel geen commentaar levert op de gebeurtenissen.