Zuurkoolfabriek draait weer dankzij seizoensarbeiders: "Mensen sloegen massaal zuurkool in"

Dat zegt directeur Dirk Kramer tegen NH Nieuws. De kool is, na het hele proces van fermenteren, over ongeveer zes weken in de winkels te vinden.

Sinds 1890 wordt er aan de Voorburggracht zuurkool gemaakt. Kramer is de vijfde aan het roer van de fabriek, maar zoiets als de coronacrisis was zijn voorgangers nog nooit overkomen. "Ik heb veel van mijn vader geleerd en we hebben ook lange tijd samengewerkt, maar hier kon hij mij zelfs niet op voorbereiden."

Wat was namelijk het geval: aan het begin van de coronacrisis hamsterden Nederlanders niet alleen toiletpapier en pasta, maar ook de lang houdbare zuurkool. "Mensen begonnen massaal zuurkool in te slaan. Dus ineens dreigden de schappen in de supermarkt leeg te gaan. Dat heeft er toe geleid dat we, voor het eerst in 130 jaar, in april kool uit de koelcel tot zuurkool hebben bewerkt."