Tweede coronageval bij Jong AZ; oefenduel tegen HFC geschrapt

Volgens AZ had de persoon, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, geen symptomen of klachten die op besmetting met het coronavirus wijzen. Dat hij wel besmet was, bleek uit een tweede testronde die bij Jong AZ is gehouden.

Uit voorzorg is besloten om het oefenduel van aanstaande zaterdag van Jong AZ tegen Koninklijke HFC te schrappen. Drie dagen geleden bleek dat er ook een speler van het beloftenteam het coronavirus onder de leden had.

Ook spelers en staf van het eerste elftal zijn recent getest. Bij hen waren alle testresultaten negatief.