Fruit verkopen om fruit weg te geven: Matthijs wil zorgpersoneel vitamineboost geven

LUTJEBROEK - Tijdens de piek van de coronacrisis schoten de initiatieven om anderen te helpen als paddenstoelen uit de grond. De laatste tijd leek het iets rustiger te worden, maar toen was daar ineens Matthijs Post. Over twee weken wil hij bij een aantal zorginstellingen een gratis pakket met snoepgroente en -fruit van West-Friese bodem afleveren. Om dat te kunnen betalen, verkoopt hij diezelfde groente- en fruitsoorten dit weekend vanuit zijn schuur.

Het zijn dezelfde ingrediënten als in de pakketten die hij over twee weken wil afleveren bij zorginstellingen. Aankomend weekend gooit hij zijn schuurdeuren open en kan iedereen langskomen om groente en fruit te kopen die veelal van 'eigen' Westfriese bodem komt. Twintig procent van de opbrengst gebruikt hij voor de pakketten waarmee hij de zorgverleners een vitamineboost wil geven.

'Vader en schoonvader in ziekenhuis'

Nu her en der geluiden opkomen over een mogelijk tweede coronagolf en het aantal besmettingen weer oploopt, vond Matthijs het tijd om weer actie te ondernemen. Hij heeft namelijk zelf gezien hoe het er afgelopen weken aan toe ging in het ziekenhuis. "De zorg steunen vind ik heel erg belangrijk. M'n vader en mijn schoonvader hebben in april in het ziekenhuis gelegen en dan zie je hoe hard de zorg werkt."

