Ruim jaar cel voor Koedijker (56) die met vleesmes op jongen instak

ALKMAAR - De 56-jarige Koedijker die in april een ruzie met twee jongens in Alkmaar met een vleesmes dacht te beslechten, verdwijnt voor ruim een jaar achter de tralies. De verstandelijk beperkte man hoorde de rechtbank in Alkmaar twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk voor poging tot doodslag vonnissen.

De ruzie leek in de kiem te worden gesmoord door een toevallige voorbijganger, maar niets is minder waar. De man fietst naar huis, pakt een vleesmes en stapt op z'n scooter in de hoop de twee jongens te vinden.

Als de verstandelijk beperkte man op 10 april over de brug tussen de Faktorij en de Arubastraat fiets, krijgt hij ruzie met twee jongens. De jongens riepen de man ter verantwoording over de manier waarop hij kort daarvoor een meisje had aangesproken.

Jongen van 17 jaar in Alkmaar gewond door messteek

Dat lukte, waarop hij onder toeziend oog van veel (zeer jonge) getuigen de aanval op de jongens inzette. Een van hen klom over een schutting en slaagde er zo in ongedeerd aan z'n belager te ontkomen. Het vleesmes raakte zijn broekzak, waar op dat moment zijn mobiele telefoon in zat.

Snijwond in kin tot tandvlees

De andere jongen raakte wel gewond. Toen hij op de Gieterij viel, probeerde de dader tot vier keer toe op hem in te steken. Hij kon de meeste messteken afweren, maar liep alsnog een diepe wond in z'n kin (tot z'n tandvlees) en een kleine wond in z'n arm op.

De Koedijker had tijdens een eerdere zitting al bekend. Hij verklaarde destijds dat hij alleen een mobieltje wilde afpakken waarmee hij zou zijn gefilmd. Hij was bang te worden zwartgemaakt op social media, omdat de jongeren hem in een video hadden uitgemaakt voor 'oude viezerik' en hem een klap op z'n hoofd zouden hebben gegeven.

'Verschrikkelijke fout'

Kort na de steekpartij belde de man zijn broer en vertelde hem dat hij een 'verschrikkelijke fout' had begaan. Toen hij de volgende dag bij hem thuis werd opgepakt, had hij zijn tas al klaarstaan, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

De officier van justitie had 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, plus extra maatregelen en een schadevergoeding van bijna 5.000 euro geëist. Dat de straf lager is uitgevallen, komt omdat de rechter (poging tot) zware mishandeling van het tweede slachtoffer niet kon bewijzen. Wel rekent de rechtbank mee dat de Koedijker omstanders op klaarlichte dag angst heeft aangejaagd.