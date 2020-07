Gemeente Opmeer: 'Geen woningbouw op toekomstig bedrijventerrein'

OPMEER - Mensen willen geen bedrijventerrein maar woningbouw. Dat is wat Timo van Putten, inwoner van Opmeer, met zijn handtekeningenactie wil zeggen. Hij heeft inmiddels 128 handtekeningen verzameld. De gemeente blijkt echter onvermurwbaar. Veken 4, in de volksmond Veken 2, wordt een bedrijventerrein.

"Voor de gemeente Opmeer is het geen optie om dit bestemmingsplan te wijzigen in woningbouw. Met de provincie en de regio is afgestemd dat op dit terrein ruimte komt voor bedrijven, zodat er voldoende werkgelegenheid is en blijft in de regio", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Timo startte vorige week een handtekeningenactie in Opmeer, waarmee hij ervoor pleitte om het bestemmingsplan voor Veken 4 aan te passen. De gemeente heeft al enige tijd geleden besloten hier een bedrijventerrein te plaatsen. Door de hoge woningnood in Opmeer is Timo echter van mening dat er in plaats van een bedrijventerrein betaalbare woningen gebouwd moeten worden.

Onzekere tijden

De gemeente erkent dat er een woningtekort is in Opmeer. "Dat zien we aan de snelheid waarmee nieuwe woningen worden verkocht", zo geeft een woordvoerder aan. De gemeente laat weten dat er momenteel 450 nieuwe woningen worden gebouwd in de nieuwe woonwijk Heerenweide, waarvan er nog ongeveer 120 ontwikkeld moeten worden. Deze woningen worden in 2025 opgeleverd. Dit is waar de woningbouw zich momenteel concentreert, benadrukt de woordvoerder.

Volgens Timo voldoet dit niet. "De woningen in Heerenweide zijn allemaal 2-onder-1-kapwoningen en kavelwoningen. Een starter kan dat niet betalen", stelt hij. Ook plaatst hij zijn vraagtekens bij het stimuleren van de werkgelegenheid. "Een bedrijventerrein levert de gemeente meer op. Maar uiteindelijk verwacht ik niet dat grote bedrijven in deze onzekere tijden iets te zoeken hebben in een klein dorp als Opmeer".