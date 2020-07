Estafette aan voorstellingen door Naarder theater: "Zo komen we door de coronacrisis"

Dat de coronacrisis een zware wissel trekt op de culturele sector is geen geheim: overal hebben theaters het zwaar. Nu de theaters weer open kunnen, is het aanpoten. Door alle coronaregels zitten de zalen eerder half leeg dan vol.

Met de Messtafette trekt het Naarder theater toch nog tientallen bezoekers. "We gebruiken het hele theater: van de bar tot de de zaal zelf. Overal hebben we kleine korte optredens", vertelt bedenker Johan Hoogeboom. Met een hele puzzel krijgen bezoekers steeds een korte voorstelling voorgeschoteld. "Per kamer kunnen we vier bezoekers kwijt die daar vervolgens een voorstelling van tien minuten zien. Daarna lopen ze met de klok mee het hele gebouw door naar volgende voorstellingen. En daarna verwelkomen we de volgende groep. Per dag kunnen we daarmee toch 96 mensen verwelkomen."

