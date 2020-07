Huisartsenzorg bij door corona getroffen MC De Pionier weer op oude niveau

De praktijk heeft na overleg met de GGD besloten om de reguliere zorg weer op te starten. De huisartsen zijn ook weer telefonisch bereikbaar. Patiënten moeten rekening blijven houden met de corona-richtlijnen en ook de medewerkers hebben maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Pionier ging 6 juli dicht toen bleek dat een van de medewerkers met het coronavirus was besmet. Uit vervolgonderzoek bleek dat er meer besmettingen waren. De getroffen medewerkers moesten verplicht thuis in quarantaine. De praktijk was ruim een week gesloten. Alleen voor spoedeisende behandelingen was het medisch centrum nog open.