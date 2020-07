Lichaam gevonden in uitgebrande boerderij buitengebied Amsterdam-Noord

De brand brak vanmorgen rond 8.20 uur uit. De rookwolk van de brand was zelfs vanuit IJburg te zien.

In eerste instantie leek er niemand aanwezig. Omdat het een zeer grote brand was moest de brandweer zich eerst richten op de buitenkant van het gebouw vanwege instortingsgevaar. Toen brandweerlieden later in de ochtend naar binnen gingen, vonden ze het lichaam.

De forensische opsporing van de politie doet nu onderzoek naar de brand.