Corona-schreeuwende man gooit stoel in gezicht van klant viswinkel IJmuiden

De man bestelde een kibbeling, maar begon al snel in het Engels te schreeuwen dat hij corona had. "Hij deed vervelend naar de klanten toe, was erg agressief. Hij leek ook een cameraatje in zijn hand te hebben dat leek op een pistool, dus toen hebben wij hem verzocht onze winkel te verlaten", vertelt eigenaar Nico Waasdorp aan NH Nieuws.

Stoel in gezicht

Ook buiten op het terras bleef de man vervelend doen. "De man begon met een stoel te gooien. Die kwam terecht in het gezicht van een man die met zijn gezin in de zon zat, waarna ze een handgemeen kregen", legt Waasdorp uit. "Het leidde tot paniek en consternatie."

De man rende daarna weg zonder te betalen, maar kon door omstanders worden vastgehouden tot de politie kwam. Ook tegenover de agenten misdroeg hij zich: de man dreigde de agenten met corona te besmetten, waarna hij een spuugmasker op kreeg en met veel moeite kon worden aangehouden.

De man, van wie de identiteit nog niet duidelijk is, zit nog vast op het bureau.