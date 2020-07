Door corona gesloten Hilversumse speeltuin kan weer open: dertien nieuwe vrijwilligers

HILVERSUM - Er gloort licht aan het eind van de tunnel voor de Hilversumse speeltuin De Zoutkeet. Na een lange sluiting door het coronavirus hoopt de speeltuin volgende week eindelijk weer open te gaan. "Er hebben zich dertien nieuwe vrijwilligers gemeld, waarvan we er vijf alvast kunnen gaan inzetten. Daar zijn we echt heel blij mee", zegt Marg Tax van de speeltuin.

De Zoutkeet opende begin deze maand de deuren weer nadat de speeltuin, net als andere openbare plekken, vanwege het coronavirus lang dicht was. Na slechts een paar dagen ging de speeltuin toch weer dicht. Het bleek lastig om de coronamaatregelen te handhaven en daarnaast liepen de vrijwilligers, die allemaal tot de coronarisicogroep behoren, te groot gevaar.

Er was meer één oplossing: meer en vooral jongere vrijwilligers. Een noodkreet van het speeltuinbestuur heeft succes gehad. De afgelopen weken hebben dertien mensen zich gemeld, waarvan er vijf een vaste dienst gaan draaien. "Dat zorgt ervoor dat we vanaf maandag in ieder geval weer tot en met zaterdag elke middag open kunnen gaan. Dat is nog niet veel, maar wel een mooi begin. Ook hebben we nu een paar extra mensen die kunnen invallen."

Meer vrijwilligers

De extra handjes zorgen ervoor dat de vlag bij de speeltuin voorzichtig weer uit kan. "Het is natuurlijk doodzonde dat de speeltuin juist nu dicht is. Minder mensen gaan op vakantie en je wil toch wat doen met de kinderen. Het is vervelend als je dan voor een dichte deur staat. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, maar we zijn er nog niet."

Marg hoopt dat de komende tijd meer vrijwilligers zich melden om de speeltuin te helpen. "Dat zou betekenen dat we weer vaker en langer open kunnen en vooral ook open kunnen blijven. Het laatste dat we willen is dat we nu weer over een paar weken moeten besluiten dat we dicht moeten. Dat willen we echt voorkomen."