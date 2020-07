Vijf gezinsleden uit gevaarlijke mui gered door Egmondse Reddingsbrigade

EGMOND AAN ZEE - Vijf drenkelingen zijn gistermiddag uit een mui gered door de Egmondse Reddingsbrigade. Hulpdiensten kwamen massaal in actie nadat het gezin uit het zicht was verdwenen. "We hielden het gezin al nauwlettend in de gaten. Toen we ze uit het oog waren verloren, hebben we direct groot alarm geslagen", vertelt Edwin Buis van de Reddingsbrigade.

Egmondse Reddingsbrigade

De ouders lagen met hun twee jonge kinderen en oudste dochter in het water op een bodyboard. Tijdens het zwemmen raakten zij in een mui terecht, en werden verder de zee ingesleurd. Toen de reddingsbrigade het gezin uit het oog verloor, werd er een grote zoekactie gestart. Met de schrik vrij Volgens het protocol werden de ambulancedienst en een traumahelikopter ingezet. Uiteindelijk werd het gezin met behulp van waterscooters uit het water gehaald. "De traumahelikopter hebben we halverwege teruggestuurd, omdat bleek dat alle gezinsleden in orde waren. De ambulancedienst heeft iedereen gecontroleerd. Het gezin is er uiteindelijk met de schrik van afgekomen, en ze maken het goed", aldus Buis tegen NH Nieuws. Tekst gaat verder onder Tweet:

Veel zwemmers raken in paniek wanneer zij in een mui terechtkomen. De reddingsbrigade adviseert jezelf met de stroom mee te laten voren tot je voelt dat de stroming minder sterk is. Zwem vervolgens schuin weg via de zandbanken. Probeer in ieder geval de aandacht van de strandwacht te krijgen, mocht je in een mui belanden. Bekijk hieronder de animatievideo van NH Nieuws over muien:

Wat moet je doen als je in een muistroom terechtkomt? - NH Nieuws

Vorige week kwamen ook al zwemmers in de problemen in Wijk aan Zee. Toen ging het om een kind en drie volwassenen. Hierna werd besloten de kuststrook af te sluiten. De reddingsbrigade in Wijk aan Zee sprak van een 'ongekende sterke muistroom'.