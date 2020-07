De Sa, Regeling en Soto mee op trainingskamp Telstar

De 27-jarige Lesley de Sa speelde in de jeugd voor Ajax. In 2012 maakte hij zijn debuut in het eerste. In totaal kwam De Sa tot dertien eredivisie-duels voor Ajax. Na verhuurperiodes bij Go Ahead Eagles en Willem II verkaste de aanvaller in 2016 naar het buitenland waar Slovan Bratislava zijn nieuwe club werd. Ook toen werd hij verhuurd, aan TOP Oss. Zijn laatste club was het Zweedse AFC Eskilstuna. Op dit moment is hij transfervrij.

Soto is Amerikaans jeugdinternational. De aanvaller, die morgen 20 jaar wordt, voetbalde de afgelopen twee seizoenen in Duitsland bij Hannover'96 en stapte recent over naar Norwich City waar hij een contract tekende tot de zomer van 2023.

Regeling (23) traint al langer in Velsen-Zuid mee en kreeg afgelopen weekend te horen dat zijn proefperiode is verlengd. Hij komt in aanmerking voor een plek centraal achterin. De geboren Heemstedenaar speelde de laatste negen jaar in de jeugdopleiding van AZ.

Telstar is van maandag tot en met donderdag op trainigskamp op de KNVB Campus in Zeist.