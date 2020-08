Texel'94 klaar voor eredivisiedebuut en niet bang voor problemen met veerboot: "Bier drinken en kaarten"

De afgelopen 4 seizoenen hikte Texel al tegen promotie naar het hoogste niveau aan, maar telkens strandde het team in de nacompetitie. In het afgelopen seizoen, dat in maart werd gestaakt, eindigde de ploeg als tweede achter Leekster Eagles. Dat is normaal gesproken niet voldoende voor directe promotie, maar dankzij de uitbreiding van de eredivisie wordt er voor de Texelaars een uitzondering gemaakt.

"Hier bleef ik altijd op hopen", zegt speler Lesley Koning over de promotie. "Dit moest het seizoen worden dat we zouden promoveren naar de Eredivisie. Met een beetje hulp is dat gelukt, maar ik vind dat we het wel verdiend hebben." Keeper Alexander Smit is dat met hem eens. "Hier hebben we als team lang naartoe gewerkt. Het was ons einddoel om naar de eredivisie te promoveren."

Negen jaar oud

Texel '94 doet pas sinds negen jaar serieus mee in de landelijke competities. "De oude ploeg was er meer voor de gezelligheid, daar speelde ik zelf ook in mee", zegt trainer Martijn de Veij. Hij is er al vanaf het begin bij. "Er waren wel goede voetballers op Texel, maar die speelden verdeeld over verschillende ploegen op het eiland. We wilden er voor zorgen dat de eilandcompetitie ook nog een beetje leuk bleef."

In 2011 besloot de Veij, die in het dagelijks leven de bedrijfsleider van een dekbeddenfabrikant is, het over een andere boeg te gooien. Door de beste spelers van het eiland bij elkaar te brengen, haalde Texel '94 direct resultaat. In de eerste seizoenen promoveerde het team in één ruk van de tweede klasse (het laagste landelijke zaalvoetbalniveau) naar de eerste divisie.