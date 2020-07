Grote brand verwoest boerderij in Amsterdam-Noord

De brand ontstond rond 8.20 uur vanmorgen en de rookwolk was van grote afstand te zien. "Enorme brand, goed te zien vanaf IJburg", liet iemand aan AT5 weten. Een ander: "Er komen steeds meer brandweerauto's, een helikopter houdt de boel vanuit de lucht in de gaten."

Onder controle

De brandweer sprak van 'zeer grote brand'. Er was uit voorzorg ook een ambulance opgeroepen. Rond 9.45 uur liet een woordvoerder van de brandweer weten dat het vuur onder controle was, al is er nog steeds rook te zien.

Het pand is zwaar beschadigd. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat een op het terrein gelegen kippenschuur ook in brand vloog. De kippen zijn daardoor gered.

Niemand aanwezig

Op het moment van de brand zou er niemand aanwezig zijn geweest. Het is nog niet bekend hoe de brand kon onstaan, de brandweer doet daar onderzoek naar.