Duo op de vlucht na woningoverval in Heemskerk

HEEMSKERK - Aan de Ganzenveer in Heemskerk is gisteravond een woning overvallen. Twee in het zwart geklede personen vielen rond 22.30 uur een huis binnen.

Op dat moment was de bewoner thuis. Na de overval is het slachtoffer nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is onbekend of de daders ook iets wisten mee te nemen uit het huis.

De politie heeft nog ruim een uur in de wijk gezocht naar de daders, maar liet even voor 23.30 uur weten nog niemand te hebben gevonden.

De recherche heeft onderzoek gedaan in en rondom het huis.