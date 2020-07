3D streetart festival siert de binnenstad van Den Helder

DEN HELDER - De binnenstad van Den Helder was zondag niet alleen het toneel van de maandelijkse koopzondag, maar ook van het 3D streetart festival voor kinderen. Op verschillende plekken in de stad zijn de kunstwerken te vinden.

Dat schrijft mediapartner Regio Noordkop.

De deelnemers maakten een tekening rond het thema “Zon, Zee en Strand”. De lokale ondernemers hadden prijzen beschikbaar gesteld voor de mooiste tekeningen.

Drie jaar geleden werd voor School 7 in Den Helder de eerste 3D streetart tekening gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Nate Baranowski. Sindsdien mogen de inwoners van Den Helder ieder jaar genieten van nieuwe creaties in de Helderse binnenstad. Het festival voor de jeugd trok dit jaar minder deelnemers dan in 2019.