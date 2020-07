Aanwinst Antony aangekomen in Amsterdam

AMSTERDAM - Antony is aangekomen in Amsterdam. De Braziliaanse aanwinst wordt door Ajax welkom geheten op Twitter. Hij komt voor zo'n zestien miljoen euro over van São Paulo en heeft voor vijf jaar bij de Amsterdammers getekend.

ERNESTO GUZMAN JR/ANP

De transfer werd in februari al aangekondigd door Ajax, maar door de coronacrisis was het lange tijd onzeker of Antony de voorbereiding vanaf het begin kon meemaken. De Braziliaan wordt door zijn nieuwe teamgenoten David Neres en Danilo Pereira verwelkomt met een lied. Tekst gaat verder onder de video

Voorbereiding Ajax begint volgende week aan de voorbereiding. De Amsterdammers spelen volgende maand tegen RKC Waalwijk en FC Utrecht. Daarnaast gaat Ajax van 15 tot en met 22 augustus op trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. In Oostenrijk staat een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg op het programma.