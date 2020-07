Vincent Regeling mag bij Telstar blijven, einde verhaal voor Akram Salhi

VELSEN-ZUID - Telstar heeft zondag besloten wat men gaat doen met testspelers Akram 'Akki' Salhi en Vincent Regeling. Voor Regeling had Andries Jonker goed nieuws, voor Salhi slecht nieuws. "Akki traint komende week niet mee, Vincent nog wel", vertelt Jonker in gesprek met NH Sport.

Jonker vindt Salhi een goede voetballer, maar hij is niet het type wat Telstar op dit moment nodig heeft. "Dat hebben we hem in een gesprek duidelijk gemaakt. We gaan met hem dus ook niet verder. Wat we op dit moment nodig hebben is scorend vermogen."

"We hebben alle tijd om te zoeken", vervolgt de trainer en technisch directeur. Op 5 oktober loopt namelijk de termijn af waarop nieuwe spelers gehaald kunnen worden. "De competitie begint op 30 augustus. Dus het is zaak dat we zorgvuldige afwegingen maken."