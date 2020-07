Loïs Openda leidt Vitesse na rust langs FC Volendam

WESTWOUD - De eerste grote test in de voorbereiding voor FC Volendam is geëindigd in een ruime nederlaag. Invaller Loïs Openda nam Vitesse na de rust bij de hand en zorgde met zijn inbreng voor de 5-0 zege. De huurling van Club Brugge verschalkte tweemaal Joey Roggeveen en verzorgde een assist op Daan Huisman.

NH Sport/Edward Dekker

Eredivisionist Vitesse kwam binnen zeven minuten al op voorsprong tegen de Volendammers. Alex Plat vloerde Oussama Darfalou in het strafschopgebied. De spits van de Arnhemmers schoot de penalty vervolgens onberispelijk binnen: 1-0. In de eerste helft kregen beide ploegen kansjes over en weer. De Arnhemmers leken hun voorsprong te verdubbelen na een fout in de Volendam-vereniging, maar Oussama Tannane stond buitenspel. De grootste mogelijkheid was voor Martijn Kaars op aangeven van Nick Doodeman, maar de spits uit Monnickendam miste voor open doel. Openda laat zich gelden De Arnhemmers begonnen uitstekend aan de tweede helft. Daan Huisman verdubbelde binnen een minuut de voorsprong op aangeven van Loïs Openda: 2-0. Diezelfde Openda zorgde luttele minuten later voor de 3-0 door de ingevallen keeper Joey Roggeveen in de korte hoek te verschalken. Tekst gaat verder onder de tweet

Terugkeer El Azzouzi Na maandenlang blessureleed keerde Zakaria El Azzouzi weer terug op het veld. De aanvaller raakte vorig jaar oktober zwaar geblesseerd aan zijn kruisband en maakte in het duel tegen Vitesse zijn rentree. Vrijwel direct na de wissel van El Azzouzi scoorde Openda zijn tweede treffer van de middag. Thomas Bruns deed vervolgens in de slotfase ook n een duit in het zakje: 5-0. Op aangeven van Samir Ben Sallam kreeg invaller Dyllandro Panka de grootste kans voor Volendam na rust. Later vandaag verschijnt er een samenvatting op onze kanalen Opstelling eerste helft FC Volendam: Nordin Bakker, Brian Plat, Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin, Alex Plat, Boy Deul, Jari Vlak, Nick Doodeman, Martijn Kaars, Ibrahim El Kadiri Opstelling tweede helft FC Volendam: Joey Roggeveen ('46), Mo Betti ('46), Mike Eerdhuijzen ('46), Micky van de Ven ('73 Darryl Bäly) , Derry John Murkin ('63 Dean James) , Alex Plat ('73 Zakaria El Azzouzi) , Boy Deul (63. Joey Antonioli) , Jari Vlak (58. Samir Ben Sallam), Nick Doodeman (63. Dyllandro Panka) , Martijn Kaars ('63 Jim Beers) , Ibrahim El Kadiri ('73 Roy Tol)