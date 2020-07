Kijk live naar oefenduel FC Volendam - Vitesse

WESTWOUD - FC Volendam speelt vandaag de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding tegen eredivisionist Vitesse. De ploeg van Wim Jonk won vorige week met 6-0 van het gelegenheidsteam Woudia All Stars. Volendam trapt om 14.30 uur af tegen de Arnhemmers.

Vitesse maakte gisteren bekend dat aanvaller Hilary Gong positief heeft getest op het coronavirus. Gong keerde eerder deze week terug uit Nigeria en werd direct getest. Hij is daarna niet meer in aanraking geweest met medespelers of leden van de staf.

Geen coronagevallen

Zaterdagochtend zijn de andere selectiespelers en leden van de technische staf van Vitesse getest. Daar zat geen positieve test tussen. De spelers van FC Volendam en de technische staf zijn ook volgens het protocol getest. Al die testen waren negatief.