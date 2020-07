Zimbabwaanse zussen zetten zich op Texel in voor vaderland: 'Geen coronasteun als in Nederland'

TEXEL - Claudette is fysiotherapeut en Wongi verkoopt Zimbabwaanse beelden. De Zimbabwaanse zussen voelen zich helemaal thuis op Texel. Claudette heeft een Texelse man en woont nu bijna tien jaar op het eiland. Wongi is twee jaar geleden met haar man Remco naar Texel verhuisd. Afgelopen maanden hebben ze zich met hun mannen en de Rotary Texel ingezet om slachtoffers van de coronacrisis in Zimbabwe te helpen.

Met de 12.000 euro die ze hebben opgehaald worden voedselpaketten gekocht voor Zimbabwanen die door de crisis geen inkomsten meer hebben. "Als je daar je baan verliest dan krijg je geen steun zoals in Nederland", vertelt Claudette.

Vol trots geeft ze een rondleiding door haar fysiopraktijk in Den Burg. Er is een zwembad, een klimrek, een loopband en een behandelruimte. Het is een moderne ruimte maar met Afrikaanse elementen. "Ik vond het wel belangrijk om er mijn eigen warme sfeer aan te geven. Het moet ook gezellig zijn", zegt Claudette lachend.

Vonk op behandeltafel

Ze heeft het gebouw samen met haar Texelse man Ruud Boom gerealiseerd. "Ik heb Claudette ontmoet op de behandeltafel", vertelt Ruud. "Ik werd door haar behandeld en toen sloeg de vonk over. We hebben het heel gezellig met elkaar. We lachten veel." Inmiddels hebben ze al bijna tien jaar een relatie. Ruud had een cateringbedrijf maar daar is hij mee gestopt. Tegenwoordig runt hij de bed and breakfast die aan de fysiopraktijk vastzit.

Als fysiotherapeut is Claudette gespecialiseerd in het hoofd en de nek. "Ik kan heel veel mensen helpen die al jaren met migraine rondlopen. Maar ook mensen met keelklachten of zelfs een spraakgebrek heb ik geholpen," vertelt ze.