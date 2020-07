Gewonde bij keukenbrand in Bussum: 'Bewoners net op tijd woning uit'

BUSSUM - Bij een keukenbrand in een rijtjeshuis in Bussum is vanochtend een van de bewoners gewond geraakt. Naar verluidt gaat het om een vrouw, die brandwonden zou hebben opgelopen.

De brand in de woning aan de Geyssendorferstraat brak rond 7.45 uur uit, waarna een alerte buurman of -vrouw alarm sloeg. Bij aankomst van de hulpdiensten hadden de bewoners zichzelf al in veiligheid gebracht, laat de woordvoerder van de brandweer Gooi en Vechtstreek aan NH Nieuws weten. "Ze waren net op tijd het huis uit."

Getuigen laten NH Nieuws weten dat een vrouw brandwonden had opgelopen, en omstanders die op straat met behulp van een tuinslang hebben gekoeld. Na eerste hulp door ambulancepersoneel is ze voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De andere bewoner is in de ambulance gecontroleerd op rookinhalatie, maar bleek ongedeerd.

Volgens de woordvoerder is de schade beperkt gebleven, mede dankzij de snelle inzet van de brandweer.