Vitesse-speler Gong heeft corona; duel tegen FC Volendam gaat door

ARNHEM - De oefenwedstrijd die FC Volendam zondagmiddag -zonder publiek- speelt tegen Vitesse gaat door, ondanks dat aanvaller Hilary Gong positief is getest op corona. De Vitesse-speler keerde deze week terug uit Nigeria. Hij is direct getest en niet in aanraking geweest met medespelers of leden van de staf, zo meldt Vitesse zaterdagavond.

Gong is in afwachting van de uitslag van de test al in thuisquarantaine gegaan. Daardoor is er geen kans op besmetting geweest. Zaterdagochtend zijn ook de andere selectiespelers en technische staf getest. Al die uitslagen waren negatief.

Livestream

Vitesse is zondag om 14.30 uur te gast op het veld van vv Woudia in Westwoud. Het duel is live te volgen via de livestream van FC Volendam TV. Het commentaar bij het duel is van NH Sport-verslaggever Edward Dekker.

Vorige week werkte de selectie van trainer Wim Jonk op hetzelfde veld de eerste oefenwedstrijd van het seizoen af. Een amateurgezelschap onder de naam Wouda All Stars werd na rust met 6-0 verslagen.

NH Sport maakte in samenwerking met FC Volendam onderstaande samenvatting.