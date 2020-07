Geen goals, maar wel een nuttige wedstrijd

VELSEN-ZUID - Telstar kreeg het zaterdag niet voor elkaar om de muur van ADO'20 te breken. Zodoende bleef het 0-0 in Velsen-Zuid. Desondanks vond trainer Andries Jonker het een nuttig duel.

"Nuttig! En heel blij dat we na bijna vijf maanden weer op het veld mochten staan", vertelt Jonker. "De tweede helft waren er wat meer spelers op het veld 'die weten hoe het moet'. Dan gaat het wat makkelijker. De eerste helft was dat zoeken."

"Heel blij dat we na bijna vijf maanden weer op het veld mochten staan"

Quote

Er zijn deze weken veel spelers op proef bij Telstar. Zo ook de Duitser Patrick Finger. Hij trainde drie dagen mee, maar bleek niet fit genoeg. "Daardoor liep hij een lichte blessure op. We hebben besloten hem terug te laten keren, want met geblesseerde spelers kan ik niks natuurlijk."

Trainer van ADO'20 is heel blij met zijn selectie - NH Nieuws

Voor ADO'20 leek 0-0 het maximaal haalbare. Trainer Juan Fernandez Coto was dan ook zeer tevreden. "Voor ons een hele nuttige wedstrijd, denk ik. We stonden organisatorisch redelijk goed, eigenlijk over heel de wedstrijd. Ook na de zes wissels die ik inbracht. Ik ben heel erg tevreden."