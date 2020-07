Politie neemt auto's mee in onderzoek naar dood 14-jarig meisje

MARKEN - De politie heeft vanmiddag een auto meegenomen in het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Marken. Zij werd vanmorgenvroeg levenloos in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude aangetroffen.

Een woordvoerder van de politie bevestigd dat de auto is gevonden in Uitdam, een van de dorpen waar vanmiddag uitgebreid gezocht werd naar auto's met schade.

Volgens een getuige zouden er vandaag ook op Marken meerdere auto's in beslaggenomen zijn.

Mogelijk is het 14-jarige meisje aangereden en is de automobilist er vervolgens vandoor gegaan. Dit komt onder andere omdat er remsporen op de weg staan en de verwondingen van het meisje van een dusdanige aard zijn dat ze zichzelf niet had kunnen verwonden.

Allerminst zeker

De woordvoerder meldt daarnaast dat het allerminst zeker is of deze auto ook echt betrokken is geweest bij het ongeluk. "De auto is meegenomen en er wordt nu onderzocht of het schadeprofiel aansluit bij het beeld dat wij hebben." Wat voor schade de auto precies had kon de woordvoerder niet zeggen.