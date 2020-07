Blokfluitspeler Regilio krijgt podium om z'n bekende deuntje te spelen

ENKHUIZEN - Blokfluitspeler Regilio (10) heeft het er druk mee. Hij laat aan NH Nieuws weten dat hij inmiddels op het podium heeft gestaan. Bovendien wil hij werken aan zijn muzikaliteit, daarom heeft hij een gitaar gekocht en is de zoektocht naar een geschikte muziekschool gestart.

De Enkhuizer werd door cultureel centrum de Drommedaris uitgenodigd om voorafgaand aan de voorstelling van vrijdagavond zijn repertoire te laten horen op het podium. Hoe het klinkt, dat weten we inmiddels allemaal. De beelden zie je in de video hieronder.

Regilio laat weten dat hij vooral onder de indruk was van de gitaar die hij die avond hoorde. En daarop onderneemt hij vandaag actie. Na een bezoekje aan de muziekwinkel, is hij niet alleen met een nieuwe blokfluit naar huis gegaan. De bijdrage van vijftig euro van Q Music zorgde ervoor dat hij ook een gitaar kon kopen. De volgende stap is het vinden van een muziekschool.