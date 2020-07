Geen kermis in De Kwakel: "750 mensen vier uur laten zitten, dat gaat niet lukken"

DE KWAKEL - De kermisweek in De Kwakel gaat dit jaar definitief niet door. Het Feestcomité De Kwakel heeft met pijn in het hart de stekker uit het populaire evenement moeten trekken.

De organisatie was in juni nog druk met bezig met de voorbereidingen om een coronaproof kermisweek te organiseren. Zo zouden vaste kermisonderdelen worden gecombineerd met een foodtruckfestival en een zeskamp en dat vijf dagen lang.

Teleurgesteld

Vol goede moed werd het draaiboek bij de gemeente ingeleverd. Afgelopen week werd duidelijk dat het houden van een kermis in coronatijd nogal wat haken en ogen heeft.

"750 mensen vier uur laten zitten, niet zingen, niet dansen, niet schreeuwen en 1,5 meter afstand houden: dat gaat niet lukken. Helemaal niet aan het einde van deze vier uur, na menige drankjes," zegt een teleurgestelde organisatie vandaag op haar website.

Er wordt nog wel gekeken of er met wat aanpassingen een kinderoptocht kan worden georganiseerd, maar het is nog onduidelijk of daar toestemming voor wordt gegeven.

Afgelopen juni sprak NH Nieuws met organisator Albert Blommestijn over het wel of niet doorgaan van de kermis dit jaar. Kijk hier de reportage terug.