Flinke emotionele en financiële schade na inbraak in Fort Benoorden

SPAARNDAM - Er is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in Fort Benoorden in Spaarndam. Volgens fortwachter en gids Ziegel is er voor duizenden euro's aan historische spullen gestolen, maar is daarnaast ook de emotionele schade gigantisch.

Het lijkt erop dat de inbrekers wisten wat ze deden. "Ze zijn naar binnen gekomen door een pantserluik, en dat is echt een behoorlijk zwaar ding. Ze hebben hem deels opengewrikt en daarna gedemonteerd."

Dat is niet het enige waaruit blijkt dat de inbrekers de actie hadden voorbereid. "Ze hebben echt een speurtocht door het fort gehouden. Er is een ruimte die we op slot houden, en daarvan hebben ze de deur ook geforceerd. Daar hebben ze onder andere een buitenboordmotor vandaan gehaald die er opgeslagen stond."

Minimuseum

De inbrekers hebben hun weg vervolgd door het fort, om uiteindelijk uit te komen in een ruimte die werd gebruikt als minimuseum. Volgens Ziegel hebben ze daar alles meegenomen wat van waarde was, waaronder verschillende bajonetten, een karabijn en een historisch voor het fort belangrijk bierflesje.

Dat de inbrekers het hele fort hebben onderzocht blijkt uit de tussendeuren in de stormgang, die stuk voor stuk open stonden. "We houden de deuren gesloten omdat de muurtekeningen worden gerestaureerd door studenten restauratie aan de UvA. Als de deuren open staan komt er warme lucht op het koude beton, en dan wordt het nat."

Er is ondertussen aangifte gedaan, en Ziegel is op zoek naar tips of mensen die mogelijk iets gezien hebben in de buurt van het fort.