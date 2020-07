Lugubere foto's moeten nóg meer kattendoden voorkomen: "Ze rijden veel te hard"

Het eerste stuk van de Bilderdammerweg in Kudelstaart is een 30-kilometerweg. Volgens bewoners houdt vrijwel geen automobilist zich aan die maximumsnelheid. Maaike en Kees liggen hierover al 15 jaar in de clinch met de gemeente. Omdat er geen actie wordt ondernomen, doen ze dat nu zelf.

Volgens Kees zorgt het te hard rijden over de weg voor de onnodige dood van veel poezen en katten. "Of het er tien zijn weet ik niet meer maar een aantal dagen geleden heb ik hier ook een poes naar binnen gebracht die dood langs de weg lag."

De oplossing ligt volgens de bewoners voor de hand. Hun oproep is om zichtbaarder te maken dat de maximumsnelheid hier 30 kilometer per uur is. "Zet het op de weg! Maak er een fietsroute van zoals in De Kwakel en Bovenkerk. Zet borden neer!"

Nieuwbouw

De zorgen van de bewoners worden alleen maar groter nu er ook plannen zijn voor een nieuwbouwwijk in de omgeving van de weg. "Hoe gaan we het verkeer Kudelstaart uitlozen als hier gebouwd gaat worden? Weten ze niet."

Waarom de gemeente geen actie heeft ondernomen na eerdere noodkreten van de bewoners blijft gissen. Toch denkt Kees te weten waarom hier geen hobbels of versmallingen zijn. "Ik denk dat ze contracten met Connexxion hebben en die eisen dat ze een mooie rechte weg hebben. De gemeente weet het ook niet."