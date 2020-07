Twee aanhoudingen bij schietpartij Amsterdam: 'Persoon trok pistool na ruzie in café'

AMSTERDAM - De politie heeft vannacht twee verdachten aangehouden na een schietpartij bij een café aan de Haarlemmermeerstraat in Amsterdam-Zuid. Er raakte niemand gewond.

Volgens een getuige zou even na 03:00 uur in het café een opstootje zijn geweest, waarna drie personen door het personeel op straat werden gezet. Eenmaal buiten trok één van hen een vuurwapen en schoot meerdere keren.

Of de aangehouden verdachten ook daadwerkelijk iets met de schietpartij te maken hebben, is nog niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers aangetroffen. De recherche heeft tot in de ochtend onderzoek gedaan op straat.